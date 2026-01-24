Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    В Турции произошло сильное землетрясение

    В регионе
    • 24 января, 2026
    • 01:52
    В турецкой провинции Балыкесир зафиксировано землетрясение магнитудой 5,1.

    Как сообщает Report, информацию об этом распространило Управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD).

    По данным ведомства, подземные толчки произошли в районе Сындыргы в 00:24 по местному времени.

    Эпицентр землетрясения находился на глубине 11,04 км.

    Событие ощущалось в Стамбуле и других регионах. Сообщений о разрушениях и пострадавших пока нет.

    Напомним, что 21 января в провинции Балыкесир также было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,5.

    Türkiyədə 5,1 maqnitudalı zəlzələ olub

