В Турции произошло сильное землетрясение

В турецкой провинции Балыкесир зафиксировано землетрясение магнитудой 5,1.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило Управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD).

По данным ведомства, подземные толчки произошли в районе Сындыргы в 00:24 по местному времени.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 11,04 км.

Событие ощущалось в Стамбуле и других регионах. Сообщений о разрушениях и пострадавших пока нет.

Напомним, что 21 января в провинции Балыкесир также было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,5.