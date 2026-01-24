İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası

    Türkiyədə 5,1 maqnitudalı zəlzələ olub

    Region
    • 24 yanvar, 2026
    • 01:44
    Türkiyədə 5,1 maqnitudalı zəlzələ olub

    Türkiyənin Balıkesir vilayətində 5,1 maqnitudalı zəlzələ olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Fəlakət və Fövqəladə Halların İdarə Olunması İdarəsi (AFAD) məlumat yayıb.

    Məlumata görə, yeraltı təkanlar yerli vaxtla saat 00:24-də Sındırğı rayonunda qeydə alınıb.

    Zəlzələ ocağı 11,04 km dərinlikdə yerləşib.

    Təbiət hadisəsi İstanbul, İzmir və digər ərazilərdə hissi olunub. Dağıntı və ya tələfat barədə məlumat yoxdur.

    Xatırladaq ki, yanvarn 21-də də Balıkesir vilayətində 4,5 maqnitudalı zəlzələ olub.

    Türkiyə Zəlzələ Balıkesir
    В Турции произошло сильное землетрясение

    Son xəbərlər

    01:44

    Türkiyədə 5,1 maqnitudalı zəlzələ olub

    Region
    01:37

    Fransada Rusiyanın "Qrinç" tankeri ilə bağlı yoxlama başlayıb

    Digər ölkələr
    01:18

    Aİ cinayətlə qazanılmış aktivlərin iqtisadiyyata qaytarılması mexanizmlərini müzakirə edib

    Digər ölkələr
    00:55

    Hakan Fidan: Tehrana tövsiyəmiz odur ki, insanların tələbləri nəzərə alınsın

    Region
    00:28

    Komitə: Tovuzda küçədə yaşayan uşaq xəstəxanaya, anası tibb müəssisəsinə yerləşdirilib

    Sosial müdafiə
    00:19

    KİV: Əbu-Dabidə Ukrayna, Rusiya və ABŞ danışıqları başa çatıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    00:08

    Zelenski: Əbu-Dabi danışıqlarında müharibənin bitməsi üçün parametrlər müzakirə olunur

    Digər ölkələr
    23:49

    Pakistanda toy mərasimində partlayış nəticəsində azı beş nəfər ölüb, xəsarət alanlar var

    Digər ölkələr
    23:36
    Video

    Hakan Fidan: Netanyahu Ərdoğanın Sülh Şurasına üzv olmasına qarşı idi

    Region
    Bütün Xəbər Lenti