Ərdoğan İranın XİN başçısını qəbul edib
Region
- 30 yanvar, 2026
- 18:10
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan İstanbulda İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçini qəbul edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "TRT Haber" məlumat yayıb.
Bildirilib ki, görüşdə Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan da iştirak edib.
Qeyd edək ki, Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidanın iranlı həmkarı Abbas Əraqçi ilə İstanbulda keçirdiyi bigə mətbuat konfransında bəzi müzakirə mövzuları açıqlanıb.
A.Əraqçi bildirib ki, İran hər zaman müzakirələrə hazırdır, lakin hələ ki ABŞ-dən olan hansısa nümayəndə ilə görüş nəzərdə tutulmayıb.
Son xəbərlər
20:41
Çempionlar Liqası: "Qarabağ" - "Nyukasl" matçının başlama saatı müəyyənləşibFutbol
20:41
Yaponiya səfiri: Tokio WUF13-ə böyük maraq göstərirXarici siyasət
20:28
"Qəbələ"nin məşqçisi: "İmişli" ilə oyunda qələbə seriyasını davam etdirmək istəyirdik"Futbol
20:25
Video
Türkiyənin hərbi gəmiləri Baltik dənizində fəaliyyətə başlayıbDigər ölkələr
20:19
İsrail CAR-nın müvəqqəti işlər vəkilini "persona non qrata" elan edibDigər ölkələr
20:15
ABŞ İranın daxili işlər nazirinə qarşı sanksiya tətbiq edibDigər ölkələr
20:01
Ermənistanda II Qareginin qardaşının həbs müddəti uzadılıbRegion
19:45
Süleyman Mikayılov Qaradağın icra başçısı vəzifəsindən azad edilibDaxili siyasət
19:35