Эрдоган принял главу МИД Ирана
В регионе
- 30 января, 2026
- 18:26
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи в Стамбуле.
Как передает Report, об этом сообщает TRT Haber.
На встрече также присутствовал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
Ранее сегодня президент Эрдоган в ходе телефонного разговора с иранским коллегой Масудом Пезешкианом заявил, что Турция готова выступить посредником в переговорах между Ираном и США.
