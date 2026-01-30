Эрдоган принял главу МИД Ирана

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    • 30 января, 2026
    • 18:26
    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи в Стамбуле.

    Как передает Report, об этом сообщает TRT Haber.

    На встрече также присутствовал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

    Ранее сегодня президент Эрдоган в ходе телефонного разговора с иранским коллегой Масудом Пезешкианом заявил, что Турция готова выступить посредником в переговорах между Ираном и США.

