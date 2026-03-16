Вloomberg: США не могут обновить программное обеспечение истребителей F-35

    Попытки американских военных разработать обновление для программного обеспечения (ПО) истребителей F-35, несмотря на необходимость модернизации, "застопорились" из-за конфликта в Иране.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на отчет Пентагона.

    В публикации подчеркивается, что последнее обновление ПО под названием TR-3 "оказалось в значительной степени неработоспособным вследствие проблем со стабильностью и систематического обнаружения дефектов", что подтвердили результаты тестирования.

    "Программа F-35 по-прежнему не показывает какого-либо прогресса в части соблюдения сроков и графиков проведения работ по созданию и проверке программного обеспечения, не оправдывая возложенных ожиданий от своей гибкой платформы разработки, так как процесс исправления выявленных дефектов и внедрения новых функциональных возможностей оказался заблокирован", - указано в докладе.

    Отмечается, что обновление TR-3 призвано обеспечить увеличение вычислительной мощности в 37 раз и объема памяти в 20 раз относительно нынешних характеристик F-35. Соединенные Штаты намерены закупить 2,4 тыс. самолетов для ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты с модернизированным программным обеспечением.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В результате был убит верховный лидер страны Али Хаменеи и ряд высокопоставленных чиновников. После этого Иран начал наносить удары по целям не только в Израиле, но и в странах, где размещены военные базы США и их союзников - в Саудовской Аравии, Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах, Омане, Бахрейне, Ираке и на Кипре.

