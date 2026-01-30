Эрдоган: Турция готова к посредничеству между Ираном и США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с иранским коллегой Масудом Пезешкианом.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал TRT Haber.

В ходе разговора были обсуждены двусторонние связи между Турцией и Ираном и напряженную ситуацию в регионе.

Эрдоган отметил, что Турция готова посредничать между Ираном и США для снижения напряженности в регионе.