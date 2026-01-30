Эрдоган: Турция готова к посредничеству между Ираном и США
В регионе
- 30 января, 2026
- 13:38
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с иранским коллегой Масудом Пезешкианом.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал TRT Haber.
В ходе разговора были обсуждены двусторонние связи между Турцией и Ираном и напряженную ситуацию в регионе.
Эрдоган отметил, что Турция готова посредничать между Ираном и США для снижения напряженности в регионе.
Последние новости
14:06
Фото
Переселившимся в Кяркиджахан, Ханъюрду и Тезебине семьям вручены ключи - ОБНОВЛЕНОВнутренняя политика
14:01
В Петербурге задержали попавшего в голову прохожей при стрельбе из пневматикиВ регионе
13:51
Низами Джафаров: Продвигать литературные произведения должны продюсерыKультурная политика
13:50
Полиция Киева получила сообщение о минировании школДругие страны
13:45
Норвегия будет представлена на WUF13 делегацией высокого уровняВнешняя политика
13:43
Экспортные доходы AzerGold в 2025 году выросли на 35%Бизнес
13:41
Выплаты по страхованию имущества в Азербайджане выросли почти на 23%Финансы
13:38
Эрдоган: Турция готова к посредничеству между Ираном и СШАВ регионе
13:37
Фото