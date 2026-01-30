İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası
    Ərdoğan: Türkiyə İran və ABŞ arasında vasitəçi olmağa hazırdır

    Region
    • 30 yanvar, 2026
    • 13:29
    Ərdoğan: Türkiyə İran və ABŞ arasında vasitəçi olmağa hazırdır

    Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Ərdoğanın İran Prezidenti Məsud Pezeşkian ilə telefon danışığı olub.

    Danışıq zamanı Türkiyə–İran ikitərəfli münasibətləri və bölgədə artan hərbi gərginlik müzakirə olunub.

    Ərdoğan danışıq zamanı gərginliyin azaldılması və həllinə nail olunması üçün Türkiyənin İran ilə ABŞ arasında vasitəçilik rolunu üzərinə götürməyə hazır olduğunu vurğulayıb.

