Глава МИД Египта осудил иранские удары по странам Персидского залива

Иранским ударам по арабским государствам Персидского залива нет оправдания, а атаки на дипломатические представительства являются грубым нарушением всех норм международного права.

Как передает Report со ссылкой на МИД Египта, об этом заявил глава упомянутого ведомства Бадр Абдель Аты на встрече в ОАЭ с эмиратским коллегой Абдуллой бен Заидом Аль Нахайяном.

"Египет решительно осуждает нанесение ударов Ираном по территориям государств Персидского залива, а также повторное за последнюю неделю нападение на консульство Объединенных Арабских Эмиратов в Эрбиле. Такие действия представляют собой нарушение всех международно-правовых норм и не имеют никакого оправдания", - сказал египетский министр.

Помимо этого, глава египетской дипломатии подчеркнул, что Каир настаивает на незамедлительном прекращении ударов по государствам Персидского залива, и выразил благодарность Абу-Даби за проявленную сдержанность в условиях противодействия угрозам.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В результате был убит верховный лидер страны Али Хаменеи и ряд высокопоставленных чиновников. После этого Иран начал наносить удары по целям не только в Израиле, но и в странах, где размещены военные базы США и их союзников - в Саудовской Аравии, Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах, Омане, Бахрейне, Ираке и на Кипре.