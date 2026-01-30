Hakan Fidan: Türkiyə İranla bağlı problemin həlli üçün danışıqların tərəfdarıdır
Region
- 30 yanvar, 2026
- 15:49
ABŞ İrana hərbi müdaxilə edərsə, Türkiyə tərəflərlə danışıqlar aparmağa səy göstərəcək.
"Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan iranlı həmkarı Abbas Əraqçi ilə İstanbulda keçirdiyi bigə mətbuat konfransında deyib.
Onun sözlərinə görə, Türkiyə İranla bağlı problemin həlli üçün danışıqların tərəfdarıdır:
"Biz ortaq qərara gəlməyin tərəfdarıyıq. Çünki müharibə iqtisadi cəhətdən çöküş, yoxsulluq deməkdir. Müharibə heç vaxt həll yolu deyil. Mən bu məsələdə müsbət istiqamətdə yol qət edəcəyimizə inanıram".
Son xəbərlər
20:41
Çempionlar Liqası: "Qarabağ" - "Nyukasl" matçının başlama saatı müəyyənləşibFutbol
20:41
Yaponiya səfiri: Tokio WUF13-ə böyük maraq göstərirXarici siyasət
20:28
"Qəbələ"nin məşqçisi: "İmişli" ilə oyunda qələbə seriyasını davam etdirmək istəyirdik"Futbol
20:25
Video
Türkiyənin hərbi gəmiləri Baltik dənizində fəaliyyətə başlayıbDigər ölkələr
20:19
İsrail CAR-nın müvəqqəti işlər vəkilini "persona non qrata" elan edibDigər ölkələr
20:15
ABŞ İranın daxili işlər nazirinə qarşı sanksiya tətbiq edibDigər ölkələr
20:01
Ermənistanda II Qareginin qardaşının həbs müddəti uzadılıbRegion
19:45
Süleyman Mikayılov Qaradağın icra başçısı vəzifəsindən azad edilibDaxili siyasət
19:35