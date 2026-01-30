İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”

    Hakan Fidan: Türkiyə İranla bağlı problemin həlli üçün danışıqların tərəfdarıdır

    Region
    • 30 yanvar, 2026
    • 15:49
    Hakan Fidan: Türkiyə İranla bağlı problemin həlli üçün danışıqların tərəfdarıdır

    ABŞ İrana hərbi müdaxilə edərsə, Türkiyə tərəflərlə danışıqlar aparmağa səy göstərəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan iranlı həmkarı Abbas Əraqçi ilə İstanbulda keçirdiyi bigə mətbuat konfransında deyib.

    Onun sözlərinə görə, Türkiyə İranla bağlı problemin həlli üçün danışıqların tərəfdarıdır:

    "Biz ortaq qərara gəlməyin tərəfdarıyıq. Çünki müharibə iqtisadi cəhətdən çöküş, yoxsulluq deməkdir. Müharibə heç vaxt həll yolu deyil. Mən bu məsələdə müsbət istiqamətdə yol qət edəcəyimizə inanıram".

    Hakan Fidan Türkiyə Abbas Əraqçi İran İrana hərbi müdaxilə

    Son xəbərlər

    20:41

    Çempionlar Liqası: "Qarabağ" - "Nyukasl" matçının başlama saatı müəyyənləşib

    Futbol
    20:41

    Yaponiya səfiri: Tokio WUF13-ə böyük maraq göstərir

    Xarici siyasət
    20:28

    "Qəbələ"nin məşqçisi: "İmişli" ilə oyunda qələbə seriyasını davam etdirmək istəyirdik"

    Futbol
    20:25
    Video

    Türkiyənin hərbi gəmiləri Baltik dənizində fəaliyyətə başlayıb

    Digər ölkələr
    20:19

    İsrail CAR-nın müvəqqəti işlər vəkilini "persona non qrata" elan edib

    Digər ölkələr
    20:15

    ABŞ İranın daxili işlər nazirinə qarşı sanksiya tətbiq edib

    Digər ölkələr
    20:01

    Ermənistanda II Qareginin qardaşının həbs müddəti uzadılıb

    Region
    19:45

    Süleyman Mikayılov Qaradağın icra başçısı vəzifəsindən azad edilib

    Daxili siyasət
    19:35

    Quterriş BMT-nin qaçılmaz maliyyə çöküşü təhlükəsi ilə üzləşdiyini bildirib

    Digər
    Bütün Xəbər Lenti