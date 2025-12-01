Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    В Турции произошла перестрелка в кафе, есть пострадавшие

    В регионе
    • 01 декабря, 2025
    • 23:07
    В Турции произошла перестрелка в кафе, есть пострадавшие

    В турецком городе Бурса произошла перестрелка в кафе.

    Как передает Report со ссылкой на Haber Global, инцидент зафиксирован в районе Нилюфер.

    Столкновение между двумя группами завершилось вооружённым конфликтом, в результате которого четыре человека получили ранения.

    На место происшествия были направлены сотрудники полиции и бригады скорой помощи. Пострадавшие доставлены в больницу, при этом состояние одного из них оценивается как тяжелое.

    По факту ведется расследование.

    Турция перестрелка пострадавшие
    Türkiyədə silahlı insident olub, xəsarət alanlar var
    Elvis

    Последние новости

    23:07

    В Турции произошла перестрелка в кафе, есть пострадавшие

    В регионе
    22:55

    ООН: Атаки на гражданскую инфраструктуру запрещены международным правом

    Другие страны
    22:38

    Болельщики "Ниццы" избили игроков французского клуба

    Футбол
    22:27

    Сийярто: Венгрия не позволит ЕС ввести санкции против руководства Грузии

    Другие страны
    22:17
    Фото

    Азербайджанские борцы завоевали шесть медалей на турнирах в РФ

    Индивидуальные
    22:17

    Трамп пригласил Нетаньяху на встречу в Вашингтон

    Другие страны
    22:15

    Ермек Кошербаев: Глава Евросовета 3 декабря посетит Казахстан

    Другие страны
    22:08

    ООН надеется на результативность переговоров США и Украины

    Другие страны
    22:05

    Каллас: Отношения между ЕС и Казахстаном выходят на новый уровень

    Другие страны
    Лента новостей