В Турции произошла перестрелка в кафе, есть пострадавшие

В турецком городе Бурса произошла перестрелка в кафе.

Как передает Report со ссылкой на Haber Global, инцидент зафиксирован в районе Нилюфер.

Столкновение между двумя группами завершилось вооружённым конфликтом, в результате которого четыре человека получили ранения.

На место происшествия были направлены сотрудники полиции и бригады скорой помощи. Пострадавшие доставлены в больницу, при этом состояние одного из них оценивается как тяжелое.

По факту ведется расследование.