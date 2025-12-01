В Турции произошла перестрелка в кафе, есть пострадавшие
В регионе
- 01 декабря, 2025
- 23:07
В турецком городе Бурса произошла перестрелка в кафе.
Как передает Report со ссылкой на Haber Global, инцидент зафиксирован в районе Нилюфер.
Столкновение между двумя группами завершилось вооружённым конфликтом, в результате которого четыре человека получили ранения.
На место происшествия были направлены сотрудники полиции и бригады скорой помощи. Пострадавшие доставлены в больницу, при этом состояние одного из них оценивается как тяжелое.
По факту ведется расследование.
В Турции произошла перестрелка в кафе, есть пострадавшие
