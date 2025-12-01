İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Türkiyədə silahlı insident olub, xəsarət alanlar var

    Region
    • 01 dekabr, 2025
    • 22:58
    Türkiyədə silahlı insident olub, xəsarət alanlar var

    Türkiyənin Bursa şəhərində kafedə atışma olub.

    "Report" "Haber Global"a istinadən xəbər verir ki, hadisə Nilufər rayonunda baş verib.

    İki qrup arasında baş verən silahlı insident nəticəsində dörd nəfər yaralanıb.

    Əraziyə polis və təcili tibbi yardım əməkdaşları cəlb olunub.

    Yaralılar xəstəxanaya aparılıb. Onlardan birinin vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir.

    İnsidentlə bağlı araşdırma aparılır.

    Türkiyə Silahlı insident kafe

