    Mədəniyyət siyasəti
    • 05 yanvar, 2026
    • 17:03
    Adil Kərimli Ağsuda vətəndaşları qəbul edəcək
    Adil Kərimli

    Mədəniyyət naziri Adil Kərimli Ağsuda vətəndaşları qəbul edəcək.

    Bu barədə "Report"a Mədəniyyət Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, qəbul yanvarın 23-ü saat 10:00-da Ağsu rayon Heydər Əliyev Mərkəzində keçiriləcək.

    Qəbul zamanı Ağsu, Şamaxı, Qobustan, İsmayıllı rayonlarından olan vətəndaşların müraciətləri dinləniləcək. Vətəndaşlar 2026-cı il yanvarın 17-dək Nazirliyin [email protected] elektron poçt ünvanı, (012) 493-43-98 telefon nömrəsi vasitəsilə müraciət etməklə qəbula yazıla bilərlər.

