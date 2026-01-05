İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Naxçıvanda müntəzəm avtobus marşrutları müsabiqəyə çıxarılır

    İnfrastruktur
    • 05 yanvar, 2026
    • 17:03
    Naxçıvan şəhəri üzrə 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 və 9 nömrəli şəhərdaxili avtobus marşrutları müsabiqəyə çıxarılır.

    "Report" bu barədə Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinə (AYNA) istinadən xəbər verir.

    Məlumata əsasən, müsabiqə "Avtomobil nəqliyyatı haqqında" Qanuna, Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 3 aprel tarixli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Avtomobil nəqliyyatı ilə müntəzəm şəhərdaxili (rayondaxili), şəhərlərarası (rayonlararası) və beynəlxalq marşrutlar üzrə sərnişin daşımalarına daşıyıcıların cəlb olunmasına dair müsabiqənin keçirilməsi Qaydası"na uyğun olaraq təşkil edilir.

    Sənədlər 3 fevral saat 17:00-a qədər AYNA-da (ünvan: Bakı şəhəri, Hacı Məmmədov küçəsi 5; əlaqələndirici şəxs: Anar Məmmədov (Mob: 077-455-99-06, e-poçt: [email protected]) qəbul ediləcək.

    Müsabiqəyə əsas avtobuslarla yanaşı, ehtiyat nəqliyyat vasitələri də təqdim olunmalıdır.

    İddiaçıların təkliflərinə komissiya tərəfindən 1 nömrəli (Əliabad qəsəbəsi – Yeni Naxçıvan yaşayış massivi), 2 nömrəli (Tumbul kəndi - Əyləncə adası), 3 nömrəli (Olimpiya İdman Kompleksi) və 4 nömrəli ("Araz" İstehsalat Birliyi - Əliabad qəsəbəsi) şəhərdaxili avtobus marşrutları üzrə 4 lotda fevralın 17-də; 5 nömrəli (Elektrik yarımstansiyası - Xalçaçılıq fabriki), 6 nömrəli (Babək şəhəri - Zəfər parkı), 7 nömrəli (Qaraçuq kəndi - "Cahan" ticarət mərkəzi), 8 nömrəli (Xəlilli kəndi - "Cahan" ticarət mərkəzi) və 9 nömrəli (Daşınmaz Əmlak Məsələləri üzrə Dövlət Xidməti - Yeni Naxçıvan yaşayış massivi) şəhərdaxili avtobus marşrutları üzrə 5 lotda fevralın 20-də baxılacaq.

    Şəhərlərarası (rayonlararası) və şəhərdaxili (rayondaxili) marşrut xətləri qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq mərhələli qaydada müsabiqəyə təqdim edilir. Məqsəd sərnişindaşıma sahəsində göstərilən xidmətin keyfiyyəti, təhlükəsizliyi və rahatlığının artırılmasıdır.

    Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi sərnişin daşıma

