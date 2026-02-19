Basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunda "Gəncə" yarımfinala adlayıb
Komanda
- 19 fevral, 2026
- 18:44
Basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunun 1/4 final mərhələsində daha bir oyun keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, Bakı İdman Sarayında "Neftçi" ilə üz-üzə gələn "Gəncə" 95:92 hesablı qələbə qazanıb.
Bu nəticənin ardından qərb təmsilçisi yarımfinala yüksəlib.
Qeyd edək ki, ötən gün baş tutan görüşlərdə "Ordu" "Sumqayıt"ı (93:74) "Sabah" isə "Quba"nı (113:76) məğlub edərək növbəti mərhələyə adlayıb.
