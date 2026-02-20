İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları

    Basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunda finalçılar müəyyənləşib

    Komanda
    • 20 fevral, 2026
    • 23:03
    Basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunda finalçılar müəyyənləşib

    Basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunda finalçılar müəyyənləşib.

    "Report" xəbər verir ki, bu, "Gəncə" və "Şəki" arasında keçirilən yarımfinal oyunundan sonra bəlli olub.

    Bakı İdman Sarayında təşkil olunan matçda rəqibini 97:71 hesabı ilə məğlub edən Gəncə kollektivi adını finala yazdırıb.

    Qərb təmsilçisinin həlledici raunddakı rəqibi "Ordu"nu 83:66 hesabı ilə üstələyən "Sabah" kollektivi olacaq.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan Kubokunun final matçı fevralın 22-də, saat 17:00-da başlayacaq.

    Azərbaycan Kuboku basketbol final yarımfinal Bakı İdman Sarayı

    Son xəbərlər

    23:03

    Macarıstan Aİ-nin Ukraynaya 90 milyard avro ayırmasını bloklama səbəbini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    23:03

    Basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunda finalçılar müəyyənləşib

    Komanda
    22:53

    Çin alternativ alıcı olmadığı üçün Rusiya neftinə endirim tələb edir

    Digər ölkələr
    22:45

    Ölkə üzrə fevral ayının pensiya ödənişləri yekunlaşıb

    Sosial müdafiə
    22:38

    "Qəbələ"nin baş məşqçisi: "Məşqlərdə penaltilər üzərində çox işləyirik, lakin oyunda alınmır"

    Futbol
    22:27

    Saşa İliç: "Qəbələ" ilə matçda qazanılan 1 xalı qənaətbəxş saymıram"

    Futbol
    22:19

    Britaniya həbsxanalarında radonun təhlükəli konsentrasiyası aşkarlanıb

    Digər ölkələr
    22:06
    Foto

    İtaliyanın aparıcı polis təhsil müəssisələri ilə kadr hazırlığı sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Elm və təhsil
    21:49

    "Reuters": ABŞ İranda konkret şəxsləri hədəf ala bilər

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti