Basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunda finalçılar müəyyənləşib
Komanda
- 20 fevral, 2026
- 23:03
Basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunda finalçılar müəyyənləşib.
"Report" xəbər verir ki, bu, "Gəncə" və "Şəki" arasında keçirilən yarımfinal oyunundan sonra bəlli olub.
Bakı İdman Sarayında təşkil olunan matçda rəqibini 97:71 hesabı ilə məğlub edən Gəncə kollektivi adını finala yazdırıb.
Qərb təmsilçisinin həlledici raunddakı rəqibi "Ordu"nu 83:66 hesabı ilə üstələyən "Sabah" kollektivi olacaq.
Qeyd edək ki, Azərbaycan Kubokunun final matçı fevralın 22-də, saat 17:00-da başlayacaq.
