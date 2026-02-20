İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    Çin alternativ alıcı olmadığı üçün Rusiya neftinə endirim tələb edir

    Digər ölkələr
    • 20 fevral, 2026
    • 22:53
    Çin alternativ alıcı olmadığı üçün Rusiya neftinə endirim tələb edir

    Çinin neft emalı zavodları (NEZ) Hindistan müəssisələrinin xammaldan imtina etməyə başlamasından sonra Rusiya neftinin alışını əhəmiyyətli dərəcədə artırıb, lakin yeni tərəfdaşlar alternativ alıcıların yoxluğundan istifadə edərək böyük endirimlər tələb edirlər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə gəmilərin izlənməsi resurslarının məlumatlarına istinadən "Bloomberg" məlumat yayıb.

    Fevralın ilk 18 günü ərzində Çin limanlarına Rusiyadan neft tədarükü sutkada 2,09 milyon barelə yüksəlib. Yanvar və dekabrda rəqəmlər əhəmiyyətli dərəcədə aşağı - 1,72 milyon və 1,39 milyon idi. Beləliklə, dekabrdan alışların həcmi sutkada təxminən 700 min barel artıb.

    Bu arada, Hindistana satışlar noyabrda 1,78 milyon bareldən yanvar və fevralda 1,1-1,2 milyona düşüb, yəni azalma Çinin nümayiş etdirdiyi artımla müqayisə oluna bilər.

    Rusiya tədarükçüləri üçün əsas problem logistika olaraq qalır. Ənənəvi olaraq Çin NEZ-ləri Uzaq Şərq limanlarından çatdırılan nefti alırdılar, lakin indi Baltik və Qara dəniz limanlarında, həmçinin Arktikadan yüklənmiş partiyalar əldə olunur. Daha uzun yol isə əlavə xərclərə səbəb olur.

    Hindistan ABŞ ilə ticarət sazişinin bağlanması fonunda Rusiya neftinin alışlarını nəzərəçarpacaq dərəcədə azaldıb, bundan sonra Vaşinqton ticarət rüsumlarını endirib. Ağ Evin rəhbəri Donald Tramp hesab edir ki, Moskvanın neft idxalından gəlirlərinin azalması Rusiya-Ukrayna müharibəsinin dayandırılmasına kömək edəcək.

    Rusiya nefti Çinin endirim tələbi Hindistan ABŞ-nin gəlir planı sanksiya
