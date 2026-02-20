İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    Macarıstan Aİ-nin Ukraynaya 90 milyard avro ayırmasını bloklama səbəbini açıqlayıb

    • 20 fevral, 2026
    • 23:03
    Ukrayna "Dostluq" boru kəməri ilə Rusiya neftinin tranzitinə mane olduğu üçün Macarıstan hökuməti Avropa İttifaqının (Aİ) Kiyevə 90 milyard avro ayırmasını bloklayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Macarıstanın xarici işlər naziri Peter Siyarto bildirib.

    "Ukrayna "Dostluq" boru kəməri ilə neft tədarükünü bərpa edənə qədər ona 90 milyard avro məbləğində hərbi kreditin verilməsini bloklamaq qərarına gəldik. Macarıstana neft tədarükü bərpa olunana qədər Ukrayna 90 milyard avro məbləğində hərbi kreditə çıxış əldə etməyəcək", - XİN başçısı "M1" telekanalında yayımlanan videomüraciətdə deyib.

    Daha əvvəl "Financial Times" qəzeti yazıb ki, Macarıstan son anda Aİ büdcəsinin təminatı altında Ukraynaya birgə borcun buraxılmasına veto qoyub.

