    Глава МИД Венгрии назвал причину блокировки выделения Украине €90 млрд

    Другие страны
    • 20 февраля, 2026
    • 22:43
    Глава МИД Венгрии назвал причину блокировки выделения Украине €90 млрд

    Правительство Венгрии приняло решение заблокировать выделение Евросоюзом Украине €90 млрд, поскольку она препятствует транзиту российской нефти по трубопроводу "Дружба".

    Как передает Report, об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    "Мы приняли решение заблокировать выдачу Украине военного кредита в размере €90 млрд до тех пор, пока Украина не возобновит поставки нефти по трубопроводу "Дружба". Пока поставки нефти в Венгрию не возобновятся, Украина не будет иметь доступа к военному кредиту в размере €90 млрд", - сказал глава МИД в видеообращении, которое транслировал телеканал М1.

    Ранее газета Financial Times писала, что представитель Венгрии в последний момент наложил вето на выпуск совместного долга Украине под гарантии бюджета ЕС.

    Лента новостей