Глава МИД Венгрии назвал причину блокировки выделения Украине €90 млрд

Правительство Венгрии приняло решение заблокировать выделение Евросоюзом Украине €90 млрд, поскольку она препятствует транзиту российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Как передает Report, об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

"Мы приняли решение заблокировать выдачу Украине военного кредита в размере €90 млрд до тех пор, пока Украина не возобновит поставки нефти по трубопроводу "Дружба". Пока поставки нефти в Венгрию не возобновятся, Украина не будет иметь доступа к военному кредиту в размере €90 млрд", - сказал глава МИД в видеообращении, которое транслировал телеканал М1.

Ранее газета Financial Times писала, что представитель Венгрии в последний момент наложил вето на выпуск совместного долга Украине под гарантии бюджета ЕС.