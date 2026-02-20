İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları

    FT: Macarıstan Aİ-nin Ukraynaya 90 milyard avro kredit ayırmasını bloklayıb

    Digər ölkələr
    • 20 fevral, 2026
    • 21:24
    FT: Macarıstan Aİ-nin Ukraynaya 90 milyard avro kredit ayırmasını bloklayıb

    Macarıstan Avropa İttifaqının (Aİ) Ukraynaya 90 milyard avro məbləğində kredit ayırmasını bloklayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Britaniyanın "Financial Times" (FT) qəzeti dörd mənbəyə istinadən məlumat yayıb.

    Məlumata görə, fevralın 20-də Macarıstanın Aİ yanındakı daimi nümayəndəsi vəsaitin ayrılmasına etiraz edib. O, son anda Aİ büdcəsinin təminatı altında birgə borcun buraxılmasına veto qoyub.

    Belə bir qərarın qəbul edilməsi Avropa İttifaqının bütün 27 üzvünün yekdil dəstəyini tələb edir.

    Avropa İttifaqı Macarıstan Viktor Orban Ukrayna veto
    FT: Венгрия заблокировала кредит ЕС Украине в размере €90 млрд

    Son xəbərlər

    21:25

    Premyer Liqanın XXI turunda "Sumqayıt" "Qəbələ" ilə bərabərə qalıb

    Futbol
    21:24

    FT: Macarıstan Aİ-nin Ukraynaya 90 milyard avro kredit ayırmasını bloklayıb

    Digər ölkələr
    21:04

    Tramp Ali Məhkəmənin rüsumlarla bağlı qərarını "biabırçı" adlandırıb

    Digər ölkələr
    21:01

    Şahmat üzrə Azərbaycan çempionatında final partiyaları oynanılıb

    Fərdi
    20:49

    İrəvanda təqribən 40 ünvanda genişmiqyaslı axtarışlar aparılır

    Region
    20:45

    İsrail ordusu Livanda HƏMAS-ın komanda mərkəzinə zərbə endirib

    Digər ölkələr
    20:45
    Foto

    Abşeron Olimpiya İdman Kompleksində cüdo texnikaları imtahanı keçirilib

    Fərdi
    20:31

    Vaşinqtondakı insident Azərbaycan dövlətinin qətiyyətli mövqeyinə təsir edə bilməz - RƏY

    Daxili siyasət
    20:23

    Nazir müavini: Azərbaycan və Yaponiya "ağıllı şəhər" sahəsində əməkdaşlığı genişləndirir

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti