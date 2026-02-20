FT: Венгрия заблокировала кредит ЕС Украине в размере €90 млрд
- 20 февраля, 2026
- 21:19
Венгрия заблокировала выделение Евросоюзом кредита Украине в размере €90 млрд.
Как передает Report, об этом сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на четыре источника.
По их информации, с возражением против выделения средств выступил 20 февраля постоянный представитель Венгрии при ЕС. Он в последний момент наложил вето на выпуск совместного долга под гарантии бюджета ЕС.
Принятие подобного решения требует единогласной поддержки всех 27 членов Евросоюза.
21:19
