FT: Венгрия заблокировала кредит ЕС Украине в размере €90 млрд

Венгрия заблокировала выделение Евросоюзом кредита Украине в размере €90 млрд.

Как передает Report, об этом сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на четыре источника.

По их информации, с возражением против выделения средств выступил 20 февраля постоянный представитель Венгрии при ЕС. Он в последний момент наложил вето на выпуск совместного долга под гарантии бюджета ЕС.

Принятие подобного решения требует единогласной поддержки всех 27 членов Евросоюза.