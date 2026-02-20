Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    FT: Венгрия заблокировала кредит ЕС Украине в размере €90 млрд

    Другие страны
    • 20 февраля, 2026
    • 21:19
    FT: Венгрия заблокировала кредит ЕС Украине в размере €90 млрд

    Венгрия заблокировала выделение Евросоюзом кредита Украине в размере €90 млрд.

    Как передает Report, об этом сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на четыре источника.

    По их информации, с возражением против выделения средств выступил 20 февраля постоянный представитель Венгрии при ЕС. Он в последний момент наложил вето на выпуск совместного долга под гарантии бюджета ЕС.

    Принятие подобного решения требует единогласной поддержки всех 27 членов Евросоюза.

    Венгрия Украина средства
    FT: Macarıstan Aİ-nin Ukraynaya 90 milyard avro kredit ayırmasını bloklayıb
    Ты - Король

    Последние новости

    21:19

    FT: Венгрия заблокировала кредит ЕС Украине в размере €90 млрд

    Другие страны
    21:09

    На чемпионате Азербайджана по шахматам проведены финальные партии

    Индивидуальные
    20:52

    Трамп назвал "позорным" решение Верховного суда по пошлинам

    Другие страны
    20:38

    В Ереване проходят масштабные обыски по около 40 адресам

    В регионе
    20:33

    ЦАХАЛ нанес удар по командному центру ХАМАС в Ливане

    Другие страны
    20:18
    Фото

    Страны ОТГ подписали меморандум о сотрудничестве в сфере торговли

    Внутренняя политика
    20:09

    Эльнур Мамедов: Азербайджан и Япония расширяют сотрудничество в сфере "умных" городов

    Внешняя политика
    19:53

    Трамп отправится в Китай 31 марта

    Другие страны
    19:39

    Группа Е5 договорилась о производстве недорогих БПЛА

    Другие страны
    Лента новостей