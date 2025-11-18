Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры
    В Турции при столкновении автобуса с грузовиком пострадали 11 человек

    В регионе
    • 18 ноября, 2025
    • 12:02
    В Турции при столкновении автобуса с грузовиком пострадали 11 человек

    В турецкой провинции Эрзурум пассажирский автобус столкнулся с грузовым автомобилем.

    Как сообщает "Report" со ссылкой на турецкий телеканал "TRT Haber", в результате аварии пострадали 11 человек.

    На место происшествия оперативно прибыли бригады скорой помощи и спасательные службы. Все пострадавшие были незамедлительно госпитализированы в ближайшие медицинские учреждения.

    Согласно предварительной информации, главными причинами столкновения стали плотный туман и обледенелое дорожное покрытие.

    Türkiyədə avtobusla yük maşını toqquşub, 11 yaralı var

    Лента новостей