В Турции при столкновении автобуса с грузовиком пострадали 11 человек
- 18 ноября, 2025
- 12:02
В турецкой провинции Эрзурум пассажирский автобус столкнулся с грузовым автомобилем.
Как сообщает "Report" со ссылкой на турецкий телеканал "TRT Haber", в результате аварии пострадали 11 человек.
На место происшествия оперативно прибыли бригады скорой помощи и спасательные службы. Все пострадавшие были незамедлительно госпитализированы в ближайшие медицинские учреждения.
Согласно предварительной информации, главными причинами столкновения стали плотный туман и обледенелое дорожное покрытие.
