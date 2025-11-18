В Турции при столкновении автобуса с грузовиком пострадали 11 человек

В турецкой провинции Эрзурум пассажирский автобус столкнулся с грузовым автомобилем.

Как сообщает "Report" со ссылкой на турецкий телеканал "TRT Haber", в результате аварии пострадали 11 человек.

На место происшествия оперативно прибыли бригады скорой помощи и спасательные службы. Все пострадавшие были незамедлительно госпитализированы в ближайшие медицинские учреждения.

Согласно предварительной информации, главными причинами столкновения стали плотный туман и обледенелое дорожное покрытие.