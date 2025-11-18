Türkiyədə avtobusla yük maşını toqquşub, 11 yaralı var
Region
- 18 noyabr, 2025
- 11:52
Türkiyənin Ərzurum vilayətində sərnişin avtobusu ilə yük maşını (TIR) toqquşub.
"Report" "TRT Haber"ə istinadən xəbər verir ki, qəzada 11 nəfər yaralanıb.
Əraziyə təcili tibbi yardım briqadaları və xilasedicilər cəlb olunub. Yaralılar xəstəxanaya çatdırılıb.
Bildirilib ki, ərazidə duman və sürüşkən yol səthi qəzaya səbəb olub.
