    Türkiyədə avtobusla yük maşını toqquşub, 11 yaralı var

    Region
    • 18 noyabr, 2025
    • 11:52
    Türkiyədə avtobusla yük maşını toqquşub, 11 yaralı var

    Türkiyənin Ərzurum vilayətində sərnişin avtobusu ilə yük maşını (TIR) toqquşub.

    "Report" "TRT Haber"ə istinadən xəbər verir ki, qəzada 11 nəfər yaralanıb.

    Əraziyə təcili tibbi yardım briqadaları və xilasedicilər cəlb olunub. Yaralılar xəstəxanaya çatdırılıb.

    Bildirilib ki, ərazidə duman və sürüşkən yol səthi qəzaya səbəb olub.

    В Турции при столкновении автобуса с грузовиком пострадали 11 человек

