В Турции потерпел крушение военный учебный самолет, погибли 2 пилота - ДОПОЛНЕНО

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ В результате крушения турецкого военного учебного самолета погибли 2 пилота.
Как сообщает Report со ссылкой на Ahaber, инцидент произошел 16 февраля в учебном центре Чигли Измирского региона.
Дополнительной информации о происшествии нет.
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Генеральный штаб Вооруженных сил Турции подтвердил информацию о крушении военного учебного самолета.
"Во время учений, учебный самолет, выполняющий полет со второй основной исстребительской базы Чигли в Измире, потерпел крушение. Погибли два наших пилота", - говорится в заявлении Генштаба.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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