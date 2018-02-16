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    В Турции потерпел крушение военный учебный самолет, погибли 2 пилота - ДОПОЛНЕНО

    Инцидент произошел 16 февраля в учебном центре Чигли Измирского региона

    Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ В результате крушения турецкого военного учебного самолета погибли 2 пилота.

    Как сообщает Report со ссылкой на Ahaber, инцидент произошел 16 февраля в учебном центре Чигли Измирского региона.

    Дополнительной информации о происшествии нет. 

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    Генеральный штаб Вооруженных сил Турции подтвердил информацию о крушении военного учебного самолета.

    "Во время учений, учебный самолет, выполняющий полет со второй основной исстребительской базы Чигли в Измире, потерпел крушение. Погибли два наших пилота", - говорится в заявлении Генштаба.

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