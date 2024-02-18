О нас

В Турции по делу о ЧП на золотом руднике задержали директора иностранной компании

В Турции по делу о ЧП на золотом руднике задержали директора иностранной компании Местный директор зарубежной золотодобывающей компании задержан в рамках расследования дела о ЧП на руднике в провинции Эрзинджан на востоке Турции.
В регионе
18 февраля 2024 г. 13:02
В Турции по делу о ЧП на золотом руднике задержали директора иностранной компании

Местный директор зарубежной золотодобывающей компании задержан в рамках расследования дела о ЧП на руднике в провинции Эрзинджан на востоке Турции.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал TV-100 со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

На руднике компании Anagold 13 февраля произошел обвал примерно 10 млн тонн грунта, под землей заблокированы девять горняков, их поиски до сих пор не дали результатов.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, арестованы шесть человек, в том числе гражданин Канады, который является представителем компании-работодателя, отмечает телекомпания.

Минэкологии Турции в субботу аннулировало экологический сертификат и лицензию золотодобывающего рудника. Глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар сообщил ранее журналистам, что власти ежедневно проводят экологические замеры, пока загрязнения окружающей среды и воды, в том числе в крупнейшей в стране реке Евфрат, не отмечено.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Türkiyədə mədəndəki torpaq sürüşməsi ilə bağlı şirkət rəhbəri saxlanılıb

Самое читаемое

В Баку 25-летний парень подозревается в убийстве 5 членов своей семьи
ФотоВ Баку 25-летний парень подозревается в убийстве 5 членов своей семьи
13 февраля 2024 г. 19:44
Следственный комитет начал процессуальную проверку по факту смерти Навального
Следственный комитет начал процессуальную проверку по факту смерти Навального
16 февраля 2024 г. 16:21
Подозреваемый в жестоком убийстве 5 членов своей семьи Ахмед Ахмедов арестован
ФотоПодозреваемый в жестоком убийстве 5 членов своей семьи Ахмед Ахмедов арестован
14 февраля 2024 г. 15:11
В США при стрельбе после парада NFL погиб один человек, 29 пострадали
В США при стрельбе после парада NFL погиб один человек, 29 пострадали
15 февраля 2024 г. 10:37
В Гедабее в доме произошел взрыв, есть пострадавший
В Гедабее в доме произошел взрыв, есть пострадавший
13 февраля 2024 г. 18:00
Президент Ильхам Алиев принес присягу и выступил на инаугурации с речью
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принес присягу и выступил на инаугурации с речью
14 февраля 2024 г. 20:23
В Каспийском море затонуло Российское судно с пассажирами
В Каспийском море затонуло Российское судно с пассажирами
16 февраля 2024 г. 03:36
В Баку в частном жилом доме обнаружены тела двух человек
В Баку в частном жилом доме обнаружены тела двух человек
13 февраля 2024 г. 20:05
Президент Ильхам Алиев утвердил новый состав Кабинета министров
Президент Ильхам Алиев утвердил новый состав Кабинета министров
16 февраля 2024 г. 15:08
Посол ЕС вызван в МИД Азербайджана
Посол ЕС вызван в МИД Азербайджана
12 февраля 2024 г. 13:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi