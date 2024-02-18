В Турции по делу о ЧП на золотом руднике задержали директора иностранной компании

Местный директор зарубежной золотодобывающей компании задержан в рамках расследования дела о ЧП на руднике в провинции Эрзинджан на востоке Турции.

Местный директор зарубежной золотодобывающей компании задержан в рамках расследования дела о ЧП на руднике в провинции Эрзинджан на востоке Турции.

Как передает Report , об этом сообщил телеканал TV-100 со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

На руднике компании Anagold 13 февраля произошел обвал примерно 10 млн тонн грунта, под землей заблокированы девять горняков, их поиски до сих пор не дали результатов.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, арестованы шесть человек, в том числе гражданин Канады, который является представителем компании-работодателя, отмечает телекомпания.

Минэкологии Турции в субботу аннулировало экологический сертификат и лицензию золотодобывающего рудника. Глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар сообщил ранее журналистам, что власти ежедневно проводят экологические замеры, пока загрязнения окружающей среды и воды, в том числе в крупнейшей в стране реке Евфрат, не отмечено.