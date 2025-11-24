В Турции перевернулся перевозивший студентов автобус, есть пострадавшие

В Бейшехирском районе провинции Конья в Турции перевозивший студентов автобус съехал с дороги и перевернулся.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​​TRT Haber.

В результате ДТП пострадали 29 человек, которые были доставлены в Бейшехирскую государственную больницу.

По факту начато расследование.