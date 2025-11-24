Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    В Турции перевернулся перевозивший студентов автобус, есть пострадавшие

    В регионе
    • 24 ноября, 2025
    • 12:53
    В Турции перевернулся перевозивший студентов автобус, есть пострадавшие

    В Бейшехирском районе провинции Конья в Турции перевозивший студентов автобус съехал с дороги и перевернулся.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​​TRT Haber.

    В результате ДТП пострадали 29 человек, которые были доставлены в Бейшехирскую государственную больницу.

    По факту начато расследование.

    Türkiyədə tələbələri daşıyan avtobus aşıb, 29 nəfər yaralanıb
    Bus carrying students overturns in Türkiye, 29 injured

