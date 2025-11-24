В Турции перевернулся перевозивший студентов автобус, есть пострадавшие
В регионе
- 24 ноября, 2025
- 12:53
В Бейшехирском районе провинции Конья в Турции перевозивший студентов автобус съехал с дороги и перевернулся.
Об этом сообщает Report со ссылкой на TRT Haber.
В результате ДТП пострадали 29 человек, которые были доставлены в Бейшехирскую государственную больницу.
По факту начато расследование.
