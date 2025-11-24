İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Türkiyədə tələbələri daşıyan avtobus aşıb, 29 nəfər yaralanıb

    Region
    • 24 noyabr, 2025
    • 12:28
    Türkiyədə tələbələri daşıyan avtobus aşıb, 29 nəfər yaralanıb

    Türkiyənin Konya əyalətinin Beyşehir rayonunda tələbələri daşıyan avtobus yoldan çıxaraq aşıb.

    "Report" xəbər verir ki, məlumatı "TRT Haber" yayıb.

    Bildirilib ki, hadisə nəticəsində 29 nəfər yaralanıb. Əraziyə təcili tibb yardım briqadaları göndərilib. Yaralılar Beyşehir Dövlət Xəstəxanasına yerləşdirilib.

    Məlumata əsasən, onların sağlıq durumları yaxşıdır.

    Konya Valiliyinin yaydığı məlumata görə, hadisə ilə bağlı istintaq başlayıb.

