В Турции перевернулся микроавтобус с рабочими, есть погибший и пострадавшие
В регионе
- 25 марта, 2026
- 12:11
В турецком городе Ялова перевернулся микроавтобус с рабочими, в результате чего один человек погиб, еще 20 получили ранения.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Haber Global.
Инцидент произошел на трассе Бурса-Ялова в районе Пашакент. На место ДТП прибыли медики, жандармерия, полиция, спасатели и пожарные.
Губернатор Ялова Ахмет Хамди Уста выехал на место происшествия, ведется расследование.
12:20
В Азербайджане ожидаются интенсивные осадки - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕЭкология
12:11
В Турции перевернулся микроавтобус с рабочими, есть погибший и пострадавшиеВ регионе
12:05
В Азербайджане за сутки изъято более 11 кг наркотиковПроисшествия
12:00
Производитель игрушек Лабубу в 2025 году увеличил чистую прибыль в 4 разаБизнес
12:00
Житель Тертера отравился грибамиПроисшествия
11:54
ЦАХАЛ уничтожил объекты по производству крылатых ракет в ТегеранеДругие страны
11:47
В Гёйгёле подросток лишился пальца после взрыва пиротехникиПроисшествия
11:46
Дорин Джунгиету: Восстановление ЛЭП Исакча-Вулканешты займет 5-7 днейДругие страны
11:29