В Турции перевернулся микроавтобус с рабочими, есть погибший и пострадавшие

В турецком городе Ялова перевернулся микроавтобус с рабочими, в результате чего один человек погиб, еще 20 получили ранения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Haber Global.

Инцидент произошел на трассе Бурса-Ялова в районе Пашакент. На место ДТП прибыли медики, жандармерия, полиция, спасатели и пожарные.

Губернатор Ялова Ахмет Хамди Уста выехал на место происшествия, ведется расследование.