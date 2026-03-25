    Türkiyədə fəhlələri daşıyan mikroavtobus aşıb, ölən və xəsarət alanlar var

    Region
    • 25 mart, 2026
    • 11:58
    Türkiyədə fəhlələri daşıyan mikroavtobus aşıb, ölən və xəsarət alanlar var

    Türkiyənin Yalova bölgəsində fəhlələri daşıyan mikroavtobusun aşması nəticəsində bir nəfər ölüb, 20 nəfər xəsarət alıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə məlumatı "Haber Global" yayıb.

    Bildirilib ki, hadisə Bursa-Yalova avtomobil yolunun Paşakənd məntəqəsində baş verib.

    Hadisə yerinə çoxsaylı tibb, jandarma, polis, fövqəladə hallar və yanğınsöndürmə heyəti göndərilib.

    Yalova valisi Əhməd Həmdi Usta hadisə yerinə gəlib, araşdırma aparılır.

    Avtomobil qəzası Xəsarət alanlar Yol-nəqliyyat hadisəsi
    В Турции перевернулся микроавтобус с рабочими, есть погибший и пострадавшие
    One dead, dozens injured as minibus overturns in Türkiye

    12:15

    Nazir: Türkiyənin müharibə bölgəsindən enerji asılılığı minimal səviyyədədir

    Region
    12:14
    Foto

    Türkiyə ilk zirehli patrul avtomobilini istifadəyə verib

    Region
    12:12

    Azərbaycanda 2 ayda istehsal olunan bentonitin həcmi açıqlanıb

    Energetika
    12:11

    İsrail Tehranda qanadlı raket istehsalı obyektlərini dağıdıb

    Digər ölkələr
    12:08

    Nərgiz İsmayılova Çempionlar Liqasının 1/4 finalına təyinat alıb

    Komanda
    11:58

    Türkiyədə fəhlələri daşıyan mikroavtobus aşıb, ölən və xəsarət alanlar var

    Region
    11:55

    Azərbaycanda yağıntı intensivləşəcək - XƏBƏRDARLIQ

    Ekologiya
    11:52

    Azərbaycanda ötən gün 11 kiloqramdan çox narkotik aşkarlanıb

    Hadisə
    11:34

    Fatih Birol: "IEA ehtiyac yaranarsa, əlavə neft ehtiyatlarını dövriyyəyə buraxmağa hazırdır"

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti