Türkiyədə fəhlələri daşıyan mikroavtobus aşıb, ölən və xəsarət alanlar var
Region
- 25 mart, 2026
- 11:58
Türkiyənin Yalova bölgəsində fəhlələri daşıyan mikroavtobusun aşması nəticəsində bir nəfər ölüb, 20 nəfər xəsarət alıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə məlumatı "Haber Global" yayıb.
Bildirilib ki, hadisə Bursa-Yalova avtomobil yolunun Paşakənd məntəqəsində baş verib.
Hadisə yerinə çoxsaylı tibb, jandarma, polis, fövqəladə hallar və yanğınsöndürmə heyəti göndərilib.
Yalova valisi Əhməd Həmdi Usta hadisə yerinə gəlib, araşdırma aparılır.
