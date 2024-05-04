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В Турции откроют для богослужений бывший христианский монастырь Хора

В Турции откроют для богослужений бывший христианский монастырь Хора Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган откроет в Стамбуле мечеть Карие на месте бывшего музея и христианского монастыря Хора, где будут проходить мусульманские богослужения.
В регионе
4 мая 2024 г. 20:08
В Турции откроют для богослужений бывший христианский монастырь Хора

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган откроет в Стамбуле мечеть Карие на месте бывшего музея и христианского монастыря Хора, где будут проходить мусульманские богослужения.

Как передает Report, об этом сообщает газета Sabah.

"После четырех лет реставрации состоится открытие мечети Карие", - отмечается в статье.

Эрдоган примет участие в церемонии открытия по видеосвязи.

Архитектурный ансамбль, в котором находится мечеть, включает и Церковь Христа Спасителя в Полях, которая признана памятником всемирного наследия ЮНЕСКО.

Комплекс был построен в 534 году при Византийской империи. В начале XVI века монастырь Хора преобразовали в мечеть Карие и использовали его в таком статусе на протяжении четырех веков. В 1945 году мечеть стала музеем.

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