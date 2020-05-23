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В Турции от коронавируса скончались более 4,3 тыс. человек

​В Турции от коронавируса скончались более 4,3 тыс. человек

Фахреттин Коджа

Общее число жертв коронавируса в Турции составило 4 308 человек.

Как передает Report, об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

"Сегодня выявлены 1 186 новых случая, всего заразившихся - 155 686. Мы потеряли сегодня 32 пациентов, всего умерших - 4 308. Всего вылечились 117 602 человека", - написал Коджа в Twitter.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 327 тысяч человек.

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