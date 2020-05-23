​В Турции от коронавируса скончались более 4,3 тыс. человек

Фахреттин Коджа https://report.az/storage/news/0e2d64d8256f483a7924fe5a7fedb55a/dfa8ab5f-6fc9-4d34-ab8a-760c3b286559_292.jpg

Общее число жертв коронавируса в Турции составило 4 308 человек.

Как передает Report, об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

"Сегодня выявлены 1 186 новых случая, всего заразившихся - 155 686. Мы потеряли сегодня 32 пациентов, всего умерших - 4 308. Всего вылечились 117 602 человека", - написал Коджа в Twitter.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 327 тысяч человек.