​В Турции от коронавируса скончались более 4,3 тыс. человек

Общее число жертв коронавируса в Турции составило 4 308 человек.
Как передает Report, об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
"Сегодня выявлены 1 186 новых случая, всего заразившихся - 155 686. Мы потеряли сегодня 32 пациентов, всего умерших - 4 308. Всего вылечились 117 602 человека", - написал Коджа в Twitter.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 327 тысяч человек.