В Турции произошло обрушение на месте строительства моста, три человека погибли
В регионе
- 11 ноября, 2025
- 15:30
В турецкой провинции Диярбакыр обрушилась часть конструкций строящегося моста, в результате чего погибли три человека, еще двое получили тяжелые ранения.
Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, инцидент произошел на 2-м километре автодороги Кулп–Муш.
На месте работают жандармерия, сотрудники управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) и бригады скорой помощи.
Причины обрушения пока не установлены.
