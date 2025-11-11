Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    В Турции произошло обрушение на месте строительства моста, три человека погибли

    В регионе
    • 11 ноября, 2025
    • 15:30
    В Турции произошло обрушение на месте строительства моста, три человека погибли

    В турецкой провинции Диярбакыр обрушилась часть конструкций строящегося моста, в результате чего погибли три человека, еще двое получили тяжелые ранения.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, инцидент произошел на 2-м километре автодороги Кулп–Муш.

    На месте работают жандармерия, сотрудники управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) и бригады скорой помощи.

    Причины обрушения пока не установлены.

