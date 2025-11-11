В Турции произошло обрушение на месте строительства моста, три человека погибли

В турецкой провинции Диярбакыр обрушилась часть конструкций строящегося моста, в результате чего погибли три человека, еще двое получили тяжелые ранения.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, инцидент произошел на 2-м километре автодороги Кулп–Муш.

На месте работают жандармерия, сотрудники управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) и бригады скорой помощи.

Причины обрушения пока не установлены.