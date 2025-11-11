Türkiyədə tikilməkdə olan körpünün taxta konstruksiyası çöküb, üç nəfər ölüb
Region
- 11 noyabr, 2025
- 15:18
Türkiyənin Diyarbəkir vilayətində tikilməkdə olan körpünün taxta konstruksiyası çöküb.
"Report" Türkiyə KİV-ə istinadən xəbər verir ki, dağıntılar altında qalan işçilərin çıxarılması üçün əməliyyata başlanılıb.
Məlumata görə, hadisə zamanı ağır yaralanan dörd işçi xəstəxanaya aparılıb. Xəstəxanaya aparılan və dağıntılar altından çıxarılan işçilərdən 3-ü ölüb, 2-si isə yaralanıb.
Ərazidə axtarış-xilasetmə işləri davam etdirilir.
