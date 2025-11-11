Türkiyədə tikilməkdə olan körpünün taxta konstruksiyası çöküb, üç nəfər ölüb

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    Region
    • 11 noyabr, 2025
    • 15:18
    Türkiyənin Diyarbəkir vilayətində tikilməkdə olan körpünün taxta konstruksiyası çöküb.

    "Report" Türkiyə KİV-ə istinadən xəbər verir ki, dağıntılar altında qalan işçilərin çıxarılması üçün əməliyyata başlanılıb.

    Məlumata görə, hadisə zamanı ağır yaralanan dörd işçi xəstəxanaya aparılıb. Xəstəxanaya aparılan və dağıntılar altından çıxarılan işçilərdən 3-ü ölüb, 2-si isə yaralanıb.

    Ərazidə axtarış-xilasetmə işləri davam etdirilir.

    В Турции обрушился мост: три человека погибли
    Bridge collapses in Türkiye, leaving three dead

