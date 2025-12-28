İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Hadisə
    • 28 dekabr, 2025
    • 02:48
    Paris polisi fişəng istifadə etdiyinə görə 40 nəfəri saxlayıb

    Paris polisi Eyfel qülləsinin qarşısındakı Trokadero meydanında fişənglər və tüstü bombalarından istifadə etdiklərinə görə 40 nəfəri saxlayıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə BFMTV telekanalı paytaxt polis prefekturasındakı mənbəyə istinadən xəbər verib.

    Kanalın məlumatına görə, saxlanılan şəxslər həmçinin Sena sahilində fişənglər atıblar.

    Hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları qanun pozucularını videomüşahidə kameralarının görüntüləri vasitəsilə müəyyən ediblər.

    Paris polis fişəng
