Полиция Парижа задержала 40 человек за использование фейерверков
Происшествия
- 28 декабря, 2025
- 02:32
Парижская полиция задержала 40 человек за использование фейерверков и дымовых шашек на площади Трокадеро напротив Эйфелевой башни.
Как передает Report, об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источник в префектуре столичной полиции.
По данным канала, задержанные также запускали фейерверки на набережной Сены.
Сотрудники правоохранительных органов выявили правонарушителей по трансляции с камер видеонаблюдения.
