Полиция Парижа задержала 40 человек за использование фейерверков

Парижская полиция задержала 40 человек за использование фейерверков и дымовых шашек на площади Трокадеро напротив Эйфелевой башни.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источник в префектуре столичной полиции.

По данным канала, задержанные также запускали фейерверки на набережной Сены.

Сотрудники правоохранительных органов выявили правонарушителей по трансляции с камер видеонаблюдения.