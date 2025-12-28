Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Полиция Парижа задержала 40 человек за использование фейерверков

    Происшествия
    • 28 декабря, 2025
    • 02:32
    Полиция Парижа задержала 40 человек за использование фейерверков

    Парижская полиция задержала 40 человек за использование фейерверков и дымовых шашек на площади Трокадеро напротив Эйфелевой башни.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источник в префектуре столичной полиции.

    По данным канала, задержанные также запускали фейерверки на набережной Сены.

    Сотрудники правоохранительных органов выявили правонарушителей по трансляции с камер видеонаблюдения.

    Париж Франция фейерверки
    Paris polisi fişəng istifadə etdiyinə görə 40 nəfəri saxlayıb

    Последние новости

    03:47

    Во Франции напавшего с ножом на пассажирок метро направили на психиатрическое лечение

    Другие страны
    03:19

    Лишь треть швейцарских военных полностью обеспечены вооружением и экипировкой

    Другие страны
    02:54

    Хорватия с 2026 года начнет самостоятельно контролировать свое воздушное пространство

    Другие страны
    02:32

    Полиция Парижа задержала 40 человек за использование фейерверков

    Происшествия
    01:50

    МЧС обратилось к населению в связи с неблагоприятными погодными условиями

    Происшествия
    01:43

    FlightAware: В США число задержанных авиарейсов превысило 5 тыс.

    Другие страны
    01:14

    Польша намерена за два года создать систему по защите от БПЛА

    Другие страны
    00:44

    При взрыве на северо-западе Нигерии погибли не менее семи человек - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    00:21

    Маск: США могут превратиться в однопартийное государство

    Другие страны
    Лента новостей