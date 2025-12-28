Polşa iki il ərzində PUA-lara qarşı müdafiə sistemi yaratmağı planlaşdırır
- 28 dekabr, 2025
- 01:51
Polşa iki il ərzində şərq sərhədində pilotsuz uçuş aparatlarına (PUA) qarşı yeni müdafiə sisteminin yaradılmasını başa çatdırmağı planlaşdırır.
"Report"un məlumatına görə, bunu "The Guardian" qəzetinə müsahibəsində müdafiə nazirinin müavini Çezari Tomçik bildirib.
"Biz gözləyirik ki, sistemin ilkin imkanlarından təxminən yarım ildən sonra, bəlkə də, daha tez istifadə edə biləcəyik. Tam sistemin yaradılmasının başa çatdırılması üçün 24 ay lazım olacaq," – deyə o qeyd edib.
Tomçik bildirib ki, yeni hava hücumundan müdafiə sistemləri on il əvvəl qurulmuş köhnə müdafiə xəttinə inteqrasiya olunacaq. Nazir müavininin sözlərinə görə, bu xətt çoxsəviyyəli olacaq və pulemyotlar, toplar, raketlər, həmçinin PUA-ları boğma sistemlərini özündə birləşdirəcək.
Qəzetin həmsöhbətinin sözlərinə görə, layihənin dəyəri 2 milyard avro qiymətləndirilir və əsasən, Avropa müdafiə fondu (SAFE), həmçinin büdcə vəsaitləri hesabına maliyyələşdiriləcək.