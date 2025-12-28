İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Polşa iki il ərzində PUA-lara qarşı müdafiə sistemi yaratmağı planlaşdırır

    Digər ölkələr
    • 28 dekabr, 2025
    • 01:51
    Polşa iki il ərzində PUA-lara qarşı müdafiə sistemi yaratmağı planlaşdırır

    Polşa iki il ərzində şərq sərhədində pilotsuz uçuş aparatlarına (PUA) qarşı yeni müdafiə sisteminin yaradılmasını başa çatdırmağı planlaşdırır.

    "Report"un məlumatına görə, bunu "The Guardian" qəzetinə müsahibəsində müdafiə nazirinin müavini Çezari Tomçik bildirib.

    "Biz gözləyirik ki, sistemin ilkin imkanlarından təxminən yarım ildən sonra, bəlkə də, daha tez istifadə edə biləcəyik. Tam sistemin yaradılmasının başa çatdırılması üçün 24 ay lazım olacaq," – deyə o qeyd edib.

    Tomçik bildirib ki, yeni hava hücumundan müdafiə sistemləri on il əvvəl qurulmuş köhnə müdafiə xəttinə inteqrasiya olunacaq. Nazir müavininin sözlərinə görə, bu xətt çoxsəviyyəli olacaq və pulemyotlar, toplar, raketlər, həmçinin PUA-ları boğma sistemlərini özündə birləşdirəcək.

    Qəzetin həmsöhbətinin sözlərinə görə, layihənin dəyəri 2 milyard avro qiymətləndirilir və əsasən, Avropa müdafiə fondu (SAFE), həmçinin büdcə vəsaitləri hesabına maliyyələşdiriləcək.

    Polşa SAFE PUA
    Польша намерена за два года создать систему по защите от БПЛА

    Son xəbərlər

    02:13

    ABŞ-də təxirə salınan uçuşların sayı 5 mini keçib

    Digər ölkələr
    01:51

    Polşa iki il ərzində PUA-lara qarşı müdafiə sistemi yaratmağı planlaşdırır

    Digər ölkələr
    01:22

    FHN müşahidə olunan hava şəraiti ilə bağlı əhaliyə müraciət edib

    Hadisə
    01:10

    Nigeriyanın şimal-qərbində baş verən partlayış nəticəsində azı yeddi nəfər həlak olub - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    00:49

    Mask: ABŞ təkpartiyalı dövlətə çevrilə bilər

    Digər ölkələr
    00:37
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: İki min illik yaddaşı qoruyub saxlayan Necili toponimi

    Daxili siyasət
    00:08

    Almaniyada metallurgiya sənayesi üzrə iş yerlərinin azalacağı gözlənilir

    Digər ölkələr
    23:46
    Foto

    Leyla Əliyeva və Alena Əliyeva "Romeo və Cülyetta" tamaşasını izləyiblər

    Mədəniyyət siyasəti
    23:34

    "Çelsi"ni məğlub edən "Aston Villa" ardıcıl 11-ci qələbəsini qazanıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti