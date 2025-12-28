Польша намерена за два года создать систему по защите от БПЛА

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Другие страны
    • 28 декабря, 2025
    • 01:14
    Польша намерена закончить создание новой системы по защите от БПЛА на своей восточной границе в течение двух лет.

    Как передает Report, об этом сообщил в интервью газете The Guardian замглавы оборонного ведомства Цезары Томчик.

    "Мы ожидаем, что сможем использовать начальные возможности системы примерно через полгода, возможно, даже раньше. На завершение создания полной системы понадобится 24 месяца", - сказал он.

    Томчик заявил, что новые системы противовоздушной обороны будут интегрированы в более старую линию защиты, построенную десять лет назад. Она, сообщил замглавы оборонного ведомства, станет многоуровневой и будет включать в себя такие средства обороны, как пулеметы, пушки, ракеты и системы подавления беспилотников.

    По словам собеседника газеты, реализация проекта оценивается в 2 млрд евро и будет профинансирована преимущественно из средств европейского оборонного фонда Security Action for Europe (SAFE), а также из бюджета.

