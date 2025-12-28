Состоялась церемония презентации платформы "Азербайджанский язык"

В Азербайджанском университете языков состоялась презентация платформы "Азербайджанский язык". Автором идеи и руководителем проекта является Алена Алиева.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева, руководитель Baku Media Center Арзу Алиева и автор идеи и руководитель проекта Алена Алиева.

Сначала ректор Азербайджанского университета языков Кямал Абдулла предоставил гостям информацию о деятельности вуза. Гости, посетившие музей учебного заведения, ознакомились с его деятельностью и получили информацию об экспонатах.

Выступая на презентации, Кямал Абдулла рассказал о важности платформы с точки зрения сохранения, развития и продвижения азербайджанского языка в современной цифровой среде.

"На фоне выступления президента Ильхама Алиева на собрании, посвященном 80-летнему юбилею Национальной академии наук Азербайджана, где он говорил о сохранении и развитии азербайджанского языка, была большая потребность в реализации такой платформы. Ученые и молодые специалисты университета с честью выполнили эту работу.

Как Азербайджанский университет языков мы создаем центры азербайджанского языка, культуры, модели мультикультурализма в зарубежных университетах, и в этих центрах обучаем молодежь этих стран нашему языку. Создание таких платформ и проектов фактически связано с работой, проводимой президентом Ильхамом Алиевым в этом направлении. Важно, чтобы платформы были связаны друг с другом. Потому что в самых различных инстанциях, университетах, учреждениях, министерствах проводится определенная работа на основе указаний и рекомендаций главы нашего государства. Но, к сожалению, эти платформы и проекты реализуются обособленно друг от друга. Я желаю, чтобы эти платформы поддерживали друг друга, дополняли, каждая из них демонстрировала непрерывность. Для этого желательно создание Координационного совета. В таком случае мы сможем более целенаправленно выполнять указания президента Ильхама Алиева", - подчеркнул К. Абдулла.

Автор идеи и руководитель проекта Алена Алиева отметила, что образование играет важную роль в нашем обществе. Она поздравила всех с презентацией платформы и выразила благодарность Фонду Гейдара Алиева, Министерству науки и образования Азербайджана, Азербайджанскому университету языков, а также всем участникам проекта за поддержку в его реализации.

Затем проректор Азербайджанского университета языков Жаля Гарибова и координатор проекта Сабина Алиева представили платформу "Азербайджанский язык". В презентации была предоставлена подробная информация о целях создания платформы, ее функциональных возможностях и содержании, предназначенном для различных возрастных и пользовательских групп.

Выступая с поздравительной речью, министр науки и образования Эмин Амруллаев отметил, что платформа "Азербайджанский язык" внесет значительный вклад в обучение и повышение качества преподавания государственного языка, а также в расширение цифровых образовательных ресурсов. Министр подчеркнул, что такие инициативы играют особую роль в развитии азербайджанского языка в соответствии с современными вызовами.

Говоря о работе, проводимой в стране в соответствии с поручениями президента Ильхама Алиева по сохранению чистоты азербайджанского языка, министр сказал: "Суть платформы заключается в обучении языку людей, для которых азербайджанский язык не является родным. Азербайджанский язык имеет достаточно широкий охват. Более 50 миллионов человек говорят на этом языке. Освоение этого языка важно с нескольких точек зрения. Эта платформа будет играть важную роль как для иностранных студентов, обучающихся в Азербайджане, так и для иностранцев, желающих работать в нашей стране, или тех, кто хочет изучить азербайджанский язык как иностранный. Платформа построена на английском языке. Однако я думаю, что возможен перевод и на другие языки. На платформе активно используются решения искусственного интеллекта. Я уверен, что платформа будет успешной".

Затем был продемонстрирован видеоролик, посвященный платформе "Азербайджанский язык".

В своем выступлении студент из Пакистана, докторант Пакистанского центра при Азербайджанском университете языков Махмут Атхар сказал, что за время обучения в университете получил возможность изучать, развивать азербайджанский язык и сделать его частью своей повседневной жизни.

Подчеркивая, что язык является душой народа, его культурой, его образом мышления, М. Атхар сказал: "Азербайджанский язык очень богат. Потому что это язык Низами, Физули. Через центр, в котором мы работаем, мы стараемся вносить вклад в продвижение азербайджанского языка и культуры за рубежом. Вместе с Азербайджанским центром в Исламабаде мы работаем над продвижением азербайджанского языка, организацией культурных мероприятий. Мы издали книгу для изучения азербайджанского языка пакистанскими студентами. Этой инициативой мы вносим вклад в более широкое международное признание азербайджанского языка. Меня спрашивают, как я выучил азербайджанский язык. Наш ректор всегда рекомендует нам внимательно слушать все выступления президента Ильхама Алиева. Это основной способ изучения азербайджанского языка. Азербайджанский язык - это язык с сильным объединяющим эффектом. Этот язык собирает вместе нас, людей из разных стран и национальностей. Азербайджанский язык - это не просто средство общения. Этот язык - сильный мост, соединяющий людей, культуры, страны. Я горжусь тем, что изучаю этот язык".

Известный журналист, бывший выпускник Азербайджанского университета языков, Заслуженный журналист Российской Федерации Михаил Гусман в своем выступлении отметил, что интерес к азербайджанскому языку постоянно растет: "В Стэнфордском университете США ежегодно проводятся исследования интереса к языкам различных стран и народов. Мы относительно небольшая страна с небольшим населением. Стэнфордский университет показывает, что за последний год наблюдается невероятный рост интереса к азербайджанскому языку. Это очень важно. Это полностью соответствует мировому интересу к удивительной политике, проводимой президентом Ильхамом Алиевым. Этому есть миллионы доказательств. Растущая в мире потребность в мелодичном, прекрасном, богатом и благородном азербайджанском языке является результатом того пути, по которому страна идет под руководством президента. Благодарю за эту невероятную платформу. Это очень своевременная работа. Я благодарен ее создателям".

М. Гусман отметил, что окончил Азербайджанский университет языков с отличием 55 лет назад.

В рамках презентации была также представлена художественная часть, было сделано фото на память.

Отметим, что платформа разработана с целью обучения, преподавания азербайджанского языка и доведения его до широкой аудитории посредством цифровых ресурсов.

Проведение презентации накануне 31 декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира - еще раз продемонстрировало, что азербайджанский язык является одной из основных ценностей, объединяющих азербайджанцев мира.