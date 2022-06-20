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В Турции намерены продолжить переговоры со Швецией и Финляндией о вступлении в НАТО

В Турции намерены продолжить переговоры со Швецией и Финляндией о вступлении в НАТО Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын назвал открытыми и конструктивными состоявшиеся 20 июня в штаб-квартире НАТО переговоры с представителями Швеции и Финляндии по вопросу вступления в альянс этих двух северных стран.
В регионе
20 июня 2022 г. 23:37
В Турции намерены продолжить переговоры со Швецией и Финляндией о вступлении в НАТО

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын назвал открытыми и конструктивными состоявшиеся 20 июня в штаб-квартире НАТО переговоры с представителями Швеции и Финляндии по вопросу вступления в альянс этих двух северных стран.

Как передает Report, по его словам, переговоры будут продолжены, они не завязаны на предстоящий в конце июня саммит НАТО в Мадриде.

"Переговоры были открытыми, искренними и будут продолжены". Все будет зависеть от шагов, которые предпримут Швеция и Финляндия, - сказал он журналистам в Брюсселе.

"Переговорный процесс, касающийся озабоченностей Турции (в вопросах безопасности), не завязан на саммит НАТО в Мадриде", - отметил Калын. Он добавил, что в Анкаре ждут от северных стран прекращения поддержки таких террористических организаций, как Рабочая партия Курдистана (РПК) и "организация FETO", которую Турция обвиняет в подготовки переворота в 2016 году.

Принявший участие в пресс-конференции замглавы турецкого МИД Седат Онал сказал, что сторонам были переданы все необходимые документы и от них ждут "конкретных и четких ответов".

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