    В Турции детям до 15 лет запретили доступ к соцсетям

    В Турции детям до 15 лет запретили пользоваться социальными сетями.

    Как сообщает Report со ссылкой на местные медиа, Великое национальное собрание (парламент) Турции приняло соответствующий законопроект.

    Законом о регулировании публикаций в интернете и борьбе с преступлениями, совершаемыми посредством публикаций, определяются понятия "интернет-игры", "дистрибьютор игр", "разработчик игр" и "игровая платформа".

    В статью об "удалении содержания публикаций и блокировке доступа", отмененную Конституционным судом, была внесена поправка. Соответственно, операторам социальных сетей запретили предоставлять услуги детям младше 15 лет, обязав принимать необходимые меры, включая проверку возраста, для предотвращения предоставления таких услуг.

    Доступ к соцсетям Великое национальное собрание Турции
    Türkiyədə 15 yaşdan kiçik uşaqların sosial şəbəkələrdən istifadəsi qadağan olunub
    Türkiye bans social media use for under-15s

