    Türkiyədə 15 yaşdan kiçik uşaqların sosial şəbəkələrdən istifadəsi qadağan olunub

    Türkiyədə 15 yaşdan kiçik uşaqların sosial şəbəkələrdən istifadəsi qadağan olunub.

    Bu barədə "Report" yerli mətbuata istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, "Sosial Xidmətlər haqqında" Qanuna və sosial şəbəkələrdən istifadə ilə bağlı müddəaları əhatə edən digər qanunlara dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsi Türkiyə Böyük Millət Məclisi tərəfindən qəbul olunaraq qüvvəyə minib.

    İnternetdə paylaşımların tənzimlənməsi və paylaşımlar vasitəsilə törədilən cinayətlərə qarşı mübarizə haqqında qanunu, " intenet oyunları", "oyun distribütoru", "oyun tərtibatçısı" və "oyun platforması" anlayışlarını müəyyənləşdirilir.

    Konstitusiya Məhkəməsi tərəfindən ləğv edilən "paylaşımların məzmunun silinməsi və girişin bloklanması" maddəsi dəyişdirilib. Müvafiq olaraq, sosial şəbəkələrin xidmət təminatçıları 15 yaşdan kiçik uşaqlara xidmət göstərə bilməyəcək və bu cür xidmətlərin göstərilməsinin qarşısını almaq üçün yaş yoxlamaları da daxil olmaqla lazımi tədbirləri görməli olacaqlar.

    Sosial şəbəkələrdə xidmət təminatçıları xüsusi olaraq yaşı 15-dən çox olanlar üçün fərdi xidmətlər göstərmək üçün zəruri tədbirləri görəcəklər. Bu tədbirlər sosial şəbəkə xidmət təminatçısının veb saytında yayımlanacaq.

    В Турции детям до 15 лет запретили доступ к соцсетям
    Türkiye bans social media use for under-15s

    Son xəbərlər

    22:11

    Ağ Ev Uitkoff və Kuşnerin Pakistana səfər edəcəyini təsdiqləyib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    21:54

    Pentaqon yaxınlığında iki avtobus toqquşub, azı 23 nəfər xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    21:37

    TÜRKPA Ermənistanda Türkiyə bayrağının yandırılmasını qınayıb

    Xarici siyasət
    21:36

    Azərbaycanın qadın güləşçiləri Avropa çempionatını 2 bürünc medalla başa vurublar - YENİLƏNİB-2

    Fərdi
    21:30

    Albaniyanın Aİ-yə üzvlüyü məsələsi müzakirə edilib

    Digər ölkələr
    21:09

    Aİ və ABŞ kritik əhəmiyyətli minerallar üzrə əməkdaşlıq barədə razılığa gəlib

    Digər ölkələr
    20:59

    Naxçıvanda ümumi uzunluğu 94 kilometrdən çox olan yollar əsaslı təmir olunacaq

    İnfrastruktur
    20:50

    Yunanıstan və Azərbaycan təhsil sahəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    20:42

    Türkiyə XİN: Cənubi Qafqazda yaranan sülh bəzi qüvvələrə verilən güclü bir cavabdır

    Region
    Bütün Xəbər Lenti