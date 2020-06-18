​В Турции COVID-19 заразились более 184 тыс. человек

Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 1 304, умер 21 человек.
Как передает Report, об этом сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.
"Сегодня выявлены 1 304 новых случая, всего заразившихся - 184 031. Мы потеряли 21 пациента, всего умерших - 4 882. Вылечились за сутки 1 382 пациента, всего - 156 022", - написал Коджа в Twitter.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8 миллионов случаев заражения, свыше 440 тысячи человек скончались.