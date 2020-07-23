В Турции число зараженных COVID-19 превысило 223 тысяч

Сегодня в Турции были выявлены 913 новых случаев заражения коронавирусом.

Сегодня в Турции были выявлены 913 новых случаев заражения коронавирусом.

Как передает Report, об этом заявил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

Министр отметил, что таким образом число заразившихся COVID-19 в стране достигло 223 315.

Сегодня в Турции от коронавируса скончались еще 18 человек. Таким образом, общее число излечившихся в стране выросло до 5 563.

В то же время за последние сутки в соседней стране от COVID-19 излечился 1 151 пациент. Таким образом общее число излечившихся достигло 206 365 человек.