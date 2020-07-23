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В Турции число зараженных COVID-19 превысило 223 тысяч

В Турции число зараженных COVID-19 превысило 223 тысяч Сегодня в Турции были выявлены 913 новых случаев заражения коронавирусом.
В регионе
23 июля 2020 г. 21:29
В Турции число зараженных COVID-19 превысило 223 тысяч

Сегодня в Турции были выявлены 913 новых случаев заражения коронавирусом.

Как передает Report, об этом заявил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

Министр отметил, что таким образом число заразившихся COVID-19 в стране достигло 223 315.

Сегодня в Турции от коронавируса скончались еще 18 человек. Таким образом, общее число излечившихся в стране выросло до 5 563.

В то же время за последние сутки в соседней стране от COVID-19 излечился 1 151 пациент. Таким образом общее число излечившихся достигло 206 365 человек.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyədə koronavirusa yoluxanların sayı 223 mini keçdi
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