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В Турции арестованы 317 человек в связи с обрушением зданий при землетрясениях

В Турции арестованы 317 человек в связи с обрушением зданий при землетрясениях Число арестованных по подозрению в правонарушениях при строительстве зданий, разрушенных в результате сильных землетрясений в Турции, достигло 317 человек.
В регионе
25 марта 2023 г. 15:28
В Турции арестованы 317 человек в связи с обрушением зданий при землетрясениях

Число арестованных по подозрению в правонарушениях при строительстве зданий, разрушенных в результате сильных землетрясений в Турции, достигло 317 человек.

Как передает Report, со ссылкой на Haberturk, об этом сообщает министерство юстиции.

Напомним, что землетрясение, которое произошло утром 6 февраля на юге Турции магнитудой 7,4-7,8, стало самым мощным стихийным бедствием в стране за последние 84 года - с 1939-го.

После сильных подземных толчков в регионе было зарегистрировано более 13 000 афтершоков магнитудой до 6,6. Стихийное бедствие привело к огромным разрушениям и десяткам жертв в Турции и Сирии.

В результате землетрясения погибло более 50 тысяч человек.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyədə zəlzələdə dağılan binaları tikən 317 nəfər həbs olunub
Версия на английском языке 317 people arrested over collapsed buildings in Türkiye earthquake

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