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    В Турции более 60 туристов госпитализированы из-за отравления в отеле

    Власти начали расследование причин отравления

    Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Более 60 турецких туристов были доставлены в больницы после пищевого отравления в одном из отелей города Милас провинции Мугла на юго-западе Турции.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил представитель администрации Муглы в среду.

    Ранее турецкие СМИ сообщили о массовом отравлении в одном из отелей Миласа, при котором пострадали 65 туристов. Они были доставлены в местные больницы, где им оказывается медицинская помощь. Состояние их опасений не вызывает. Власти начали расследование причин отравления.

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