    • 22 ноября, 2025
    • 19:29
    В Турции 54 школьника отравились пищей

    В Турции зафиксированы факты массового пищевого отравления.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Haber Global.

    Согласно информации, в городе Коджели 14 учеников частного лицея пожаловались на симптомы отравления после употребления куриного продукта в буфете. В городе Ризе 40 учениц школы-интерната также отравились пищей.

    Отмечается, что все пострадавшие были госпитализированы.

    По этим фактам начато расследование.

