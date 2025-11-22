В Турции 54 школьника отравились пищей

В Турции зафиксированы факты массового пищевого отравления.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Haber Global.

Согласно информации, в городе Коджели 14 учеников частного лицея пожаловались на симптомы отравления после употребления куриного продукта в буфете. В городе Ризе 40 учениц школы-интерната также отравились пищей.

Отмечается, что все пострадавшие были госпитализированы.

По этим фактам начато расследование.