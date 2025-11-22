İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    22 noyabr, 2025
    Türkiyədə 54 şagird qidadan zəhərlənib.

    "Report" "Haber Global"a istinadən xəbər verir ki, Koceli şəhərində özəl bir liseydə 14 şagird bufetdən aldıqları toyuq məhsulunu yedikdən sonra özlərini pis hiss ediblər.

    Rize şəhərində isə qızlar yataqxanasında 40 şagird yedikləri yeməkdən zəhərlənib.

    Şagirdlər xəstəxanaya yerləşdiriblər, onlara müvafiq yardım göstərilib. Hadisələrlə bağlı araşdırma başladılıb.

    В Турции 54 школьника отравились пищей

