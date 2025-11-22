Türkiyədə 54 şagird qidadan zəhərlənib
Region
- 22 noyabr, 2025
- 19:05
Türkiyədə 54 şagird qidadan zəhərlənib.
"Report" "Haber Global"a istinadən xəbər verir ki, Koceli şəhərində özəl bir liseydə 14 şagird bufetdən aldıqları toyuq məhsulunu yedikdən sonra özlərini pis hiss ediblər.
Rize şəhərində isə qızlar yataqxanasında 40 şagird yedikləri yeməkdən zəhərlənib.
Şagirdlər xəstəxanaya yerləşdiriblər, onlara müvafiq yardım göstərilib. Hadisələrlə bağlı araşdırma başladılıb.
Son xəbərlər
19:52
Türkiyə meşə yanğınlarının söndürülməsində İrana kömək edəcəkRegion
19:39
İsrail ordusu Livanda "Hizbullah"ın raket qurğularına zərbə endiribDigər ölkələr
19:33
Premyer Liqa: "Zirə" "Qəbələ"ni məğlub edibFutbol
19:28
KİV: Avropa Trampın sülh planının dörd bəndi ilə razı deyilDigər ölkələr
19:14
Azərbaycan 2026-cı ilədək elektrik avtobus parkını 1 100 vahidə qədər artıracaqİnfrastruktur
19:05
Türkiyədə 54 şagird qidadan zəhərlənibRegion
18:50
Azərbaycan və Ermənistan vətəndaş cəmiyyəti üzvləri "Sülh Körpüsü" formatında yenidən görüşəcəklərXarici siyasət
18:45
Aİ, ABŞ və Ukrayna nümayəndələri Cenevrədə sülh planı üzrə görüş keçirəcəkBiznes
18:30
Foto