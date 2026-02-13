В РФ 11 детей из соццентра госпитализированы с признаками кишечной инфекции

В Алтайском крае (Россия) в центре для детей и подростков с ограниченными возможностями были госпитализированы 11 детей с признаками вирусной кишечной инфекции.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на учреждение.

В Минздраве сообщили, что состояние двух детей оценивается как средней степени тяжести.

Отмечается, что в учреждении находился 31 ребенок.

Следственное управление СКР по Алтайскому краю сообщает, что в связи с госпитализацией детей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).