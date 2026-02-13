В РФ 11 детей из соццентра госпитализированы с признаками кишечной инфекции
- 13 февраля, 2026
- 11:13
В Алтайском крае (Россия) в центре для детей и подростков с ограниченными возможностями были госпитализированы 11 детей с признаками вирусной кишечной инфекции.
Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на учреждение.
В Минздраве сообщили, что состояние двух детей оценивается как средней степени тяжести.
Отмечается, что в учреждении находился 31 ребенок.
Следственное управление СКР по Алтайскому краю сообщает, что в связи с госпитализацией детей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).
