    В РФ 11 детей из соццентра госпитализированы с признаками кишечной инфекции

    Другие страны
    • 13 февраля, 2026
    • 11:13
    В Алтайском крае (Россия) в центре для детей и подростков с ограниченными возможностями были госпитализированы 11 детей с признаками вирусной кишечной инфекции.

    Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на учреждение.

    В Минздраве сообщили, что состояние двух детей оценивается как средней степени тяжести.

    Отмечается, что в учреждении находился 31 ребенок.

    Следственное управление СКР по Алтайскому краю сообщает, что в связи с госпитализацией детей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

