Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Турции три пастуха попали под снежную лавину

    В регионе
    • 31 декабря, 2025
    • 15:16
    В Турции три пастуха попали под снежную лавину

    В провинции Артвин в Турции три пастуха оказались под снежной лавиной.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на телеканал NTV.

    Сообщается, что инцидент произошел в селе Закария района Ардануч.

    Пастухи вместе с отарами мелкого рогатого скота оказались под снежной лавиной. В настоящее время в районе ведется поисково-спасательная операция.

    Турция Артвин снежная лавина поиски
    Türkiyədə 3 çoban qar uçqununa düşüb
    Three shepherds caught in avalanche in Türkiye

    Последние новости

    15:43

    В Финском заливе поврежден подводный кабель связи между Эстонией и Финляндией

    Другие страны
    15:38

    Президент Ильхам Алиев в 2025 году принял участие более чем в 300 мероприятиях

    Внутренняя политика
    15:31

    Операция против ИГИЛ в Турции: задержаны еще 125 человек - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    15:16

    В Турции три пастуха попали под снежную лавину

    В регионе
    15:14

    Минобороны Украины: Беспилотниками поражены НПЗ и нефтяной терминал в Туапсе

    В регионе
    14:58
    Фото

    По инициативе Лейлы Алиевой организовано праздничное мероприятие для детей

    Социальная защита
    14:58

    Чистые внутренние активы азербайджанских банков выросли на 17,2% за год

    Финансы
    14:56

    АБР: Раскрытие потенциала Среднего коридора ускорит развитие трансграничного финтеха

    Финансы
    14:55

    Правительство Индии заявило, что страна стала четвертой экономикой в мире

    Другие страны
    Лента новостей