В Турции три пастуха попали под снежную лавину
В регионе
- 31 декабря, 2025
- 15:16
В провинции Артвин в Турции три пастуха оказались под снежной лавиной.
Об этом сообщает Report со ссылкой на телеканал NTV.
Сообщается, что инцидент произошел в селе Закария района Ардануч.
Пастухи вместе с отарами мелкого рогатого скота оказались под снежной лавиной. В настоящее время в районе ведется поисково-спасательная операция.
