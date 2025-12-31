Türkiyədə 3 çoban qar uçqununa düşüb
Region
- 31 dekabr, 2025
- 14:31
Türkiyənin Artvin vilayətində 3 çoban qar uçqunu altında qalıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə NTV məlumat yayıb.
Bildirilib ki, hadisə Artvinin Ardanuç rayonuna bağlı Zəkəriyyə kəndində baş verib.
Çobanlar xırdabuynuzlu sürüləri ilə birlikdə qar uçqunu altında qalıblar. Hazırda ərazidə axtarış-xilasetmə əməliyyatı aparılır.
