Türkiyədə 3 çoban qar uçqununa düşüb

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Region
    • 31 dekabr, 2025
    • 14:31
    Türkiyənin Artvin vilayətində 3 çoban qar uçqunu altında qalıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə NTV məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, hadisə Artvinin Ardanuç rayonuna bağlı Zəkəriyyə kəndində baş verib.

    Çobanlar xırdabuynuzlu sürüləri ilə birlikdə qar uçqunu altında qalıblar. Hazırda ərazidə axtarış-xilasetmə əməliyyatı aparılır.

    Türkiyə Qar uçqunu

