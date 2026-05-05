В Узбекистане в июле начнут строительство аэропорта "Новый Ташкент"

В Узбекистане в июле этого года планируется начала строительства международного аэропорта "Новый Ташкент".

Как передает Report со ссылкой на узбекские СМИ, об этом на полях заседания Азиатского банка развития (АБР) в Самарканде сообщил замминистра транспорта Узбекистана Жасурбек Чориев.

"Строительство аэропорта "Новый Ташкент" мы начнем в июле. Соглашение по ГЧП (государственно-частного партнерства) должны подписать до середины мая. В принципе, оно на финальной стадии", - сказал он.

По его словам, в проекте будет участвовать консорциум.

"Участники уже готовы, там большой консорциум. Мы должны подписать основной документ с частным инвестором, где описываются все условия, которые выставляют и частный партнер, и госпартнер", - отметил Чориев.

Он сказал, что государство не берет на себя конкретных обязательств по загрузке аэропорта.

"Есть прогнозы. И прогноз очень хороший. У нас годовой рост порядка 30%. Это очень большой показатель. И для этого, конечно, развитие инфраструктуры очень важно. Мы понимаем, что уже к 2029 году наш нынешний аэропорт исчерпает потенциал. Поэтому мы должны открыть новый аэропорт как минимум с двукратными возможностями по приему и отправке самолетов", - подчеркнул он.